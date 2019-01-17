Продажи жилья в Испании возвращаются к докризисным показателям

По данным Национального статистического института (NIE), 81% сделок в минувшем году были заключены на вторичном рынке.

В период с января по ноябрь было зарегистрировано 390 тысяч операций с «вторичкой» , что сравнимо с периодом бума на рынке недвижимости. В 2007 году число таких сделок превысило 425 тысяч, пишет noticia.ru.

В ноябре 2018 было заключено более 42,2 тысяч сделок с жилой недвижимостью, что на 2,8% больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

На портале о недвижимости Idealista заверяют, что отсутствие предложения по новостройкам исключает возможность формирования пузыря на рынке. Также отмечается, что на первичном рынке цифры далеки от рекордных показателей, несмотря на то, что за последние 19 месяцев продажи в этом сегменте выросли на 18%. В ноябре 2018 года рост составил почти 8%, а число сделок с новостройками превысило 90 тысяч. При этом в 2007 году было продано более 325 тысяч новых домов и квартир.