Прогноз: карантин в Испании продлится до лета

Среда, 08 Апрель 2020 Испания Испания

Прогноз: карантин в Испании продлится до лета

Эксперты прогнозируют действие ограничительных мер в Испании в связи с пандемией до июня-июля.

В субботу председатель испанского правительства Педро Санчес продлил режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса до 26 апреля. И предупредил, что, вероятно, и потом карантин продолжится. Издание La Razon со ссылкой на бизнес-портал Moneycontrol, и основываясь на данных исследования «Евромонитора», матрицы BCG и мониторинга Университета Джона Хопкинса, приводит примерную дату окончания карантина в Испании с других странах.

По прогнозам экспертов, своего пика пандемия коронавируса в Испании достигнет в конце апреля. И главная причина — сугубо статистическая. К этому моменту будут готовы результаты огромного количества экспресс-тестов на COVID-19, которые сейчас проводят и будут проводить в ближайшее время. В течение последней недели этого месяца официальное число заражённых резко вырастет, прогнозируют аналитики. А окончательной отмены ограничений, связанных с карантином, в Испании следует ждать не раньше первой недели июня. Это при благоприятном стечении обстоятельств. А в худшем случае — на третьей неделе июля, пишет noticia.ru.

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