Промпроизводство Испании резко сократилось в марте 2020 года
Промышленное производство в Испании упало в марте 2020 года на 12,2% по отношению к аналогичному периоду 2019 года.
Об этом говорится в сообщении Национального института статистики страны, 8 мая опубликованном на сайте организации.
Как отмечается, это самый резкий спад промышленной активности с сентября 2009 года, пишет rossaprimavera.ru.
Основной причиной такого падения, по информации статистического ведомства Испании, является практическое прекращение деятельности на многих испанских заводах в связи с пандемией COVID-19.
По отношению к февралю 2020 года и с учетом сезонных колебаний промышленное производство Испании в марте упало на 11,9%, говорится в сообщении института статистики.
Напомним, Испания является одной из наиболее пострадавших от коронавирусной инфекции стран Европы. По последним данным, число случаев заражения SARS-CoV-2 в Испании превысило 221 тысячу человек. Число летальных исходов, вызванных заболеванием COVID-19 в стране превысило 26 тысяч человек.