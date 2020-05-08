Промпроизводство Испании резко сократилось в марте 2020 года

Об этом говорится в сообщении Национального института статистики страны, 8 мая опубликованном на сайте организации.

Как отмечается, это самый резкий спад промышленной активности с сентября 2009 года, пишет rossaprimavera.ru.

Основной причиной такого падения, по информации статистического ведомства Испании, является практическое прекращение деятельности на многих испанских заводах в связи с пандемией COVID-19.

По отношению к февралю 2020 года и с учетом сезонных колебаний промышленное производство Испании в марте упало на 11,9%, говорится в сообщении института статистики.

Напомним, Испания является одной из наиболее пострадавших от коронавирусной инфекции стран Европы. По последним данным, число случаев заражения SARS-CoV-2 в Испании превысило 221 тысячу человек. Число летальных исходов, вызванных заболеванием COVID-19 в стране превысило 26 тысяч человек.