Прямые авиарейсы между Испанией и Казахстаном
Между Испанией и Казахстаном запустят регулярные прямые авиарейсы.
Представители Казахстана и Испании обсудили в Мадриде авиасообщение между двумя странами и договорились о запуске семи прямых регулярных рейсов еженедельно.
Речь идет как о пассажирских, так и о грузовых рейсах.
В комитете гражданской авиации Казахстана сообщили, что решение принято и уже подписан соответствующий межправительственный документ. Теперь авиакомпании Испании и Казахстана могут каждую неделю выполнять семь авиарейсов на любом типе самолетов, пишет noticia.ru.
Кроме того, стороны договорились о включении столицы Казахстана в систему код-шаринг, которая позволяет авиакомпаниям расширить маршрутную сетку.