Прямые авиарейсы между Испанией и Казахстаном

Среда, 03 Апрель 2019 Испания Испания

Прямые авиарейсы между Испанией и Казахстаном

Между Испанией и Казахстаном запустят регулярные прямые авиарейсы.

Представители Казахстана и Испании обсудили в Мадриде авиасообщение между двумя странами и договорились о запуске семи прямых регулярных рейсов еженедельно.

Речь идет как о пассажирских, так и о грузовых рейсах.

В комитете гражданской авиации Казахстана сообщили, что решение принято и уже подписан соответствующий межправительственный документ. Теперь авиакомпании Испании и Казахстана могут каждую неделю выполнять семь авиарейсов на любом типе самолетов, пишет noticia.ru.

Кроме того, стороны договорились о включении столицы Казахстана в систему код-шаринг, которая позволяет авиакомпаниям расширить маршрутную сетку.

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