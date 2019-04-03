Прямые авиарейсы между Испанией и Казахстаном

Представители Казахстана и Испании обсудили в Мадриде авиасообщение между двумя странами и договорились о запуске семи прямых регулярных рейсов еженедельно.

Речь идет как о пассажирских, так и о грузовых рейсах.

В комитете гражданской авиации Казахстана сообщили, что решение принято и уже подписан соответствующий межправительственный документ. Теперь авиакомпании Испании и Казахстана могут каждую неделю выполнять семь авиарейсов на любом типе самолетов, пишет noticia.ru.

Кроме того, стороны договорились о включении столицы Казахстана в систему код-шаринг, которая позволяет авиакомпаниям расширить маршрутную сетку.