Пучдемон намерен вернуться в Испанию

Как пишет El Mundo, он хочет воспользоваться иммунитетом, которым пользуется как евродепутат, пока Европарламент не вынес решения по этому вопросу. Ранее Верховный суд Испании ранее направил запрос о лишении политика неприкосновенности.

Пучдемон опасается, что несмотря на иммунитет, власти пиренейского королевства попытаются арестовать его, как только он ступит на испанскую землю. Однако это можно будет предотвратить, если он прибудет в Испанию в качестве члена официальной делегации депутатов Европарламента, которая навестит в тюрьмах каталонских политиков, осужденных на длительные сроки за организацию запрещенного Конституционным судом референдума о независимости Каталонии. По мнению адвокатов экс-главы Женералитата, в этом случае его арест вызовет большой международный скандал, на что Мадрид вряд ли пойдет, пишет rg.ru.

Впрочем, у этих планов есть и скрытый смысл. Ранее Пучдемон дал обещание, что однажды вернется в Каталонию. И такая поездка, если она произойдет, позволит ему выполнить его.

Однако в самом Европарламенте считают, что дальше разговоров о поездке дело не зайдет, а Пучдемон не рискнет своей свободой. Ведь ранее он бежал из Испании, и весь удар испанского правосудия на себя приняли те самые политики, которых он теперь хочет навестить.