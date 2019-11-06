Пучдемон опасается похищения властями Испании

Среда, 06 Ноябрь 2019 Испания Испания

Пучдемон опасается похищения властями Испании

Карлес Пучдемон заявил, что у исполняющего обязанности премьер-министра Испании Педро Санчеса есть только два варианта доставить его в страну.

Один из них связан с похищением.

Второй предполагает принятие решений, делегированных судебной власти, в Совете министров (исполнительной власти), написал он в Twitter. Скрывающийся в Бельгии политик отметил, что оба действия нарушают закон, пишет news.ru.

Как сообщалось ранее, суд Брюсселя отложил вопрос об экстрадиции экс-главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона до 16 декабря. В настоящее время он находится на свободе, но под подпиской о невыезде. 14 октября Верховный суд Испании выдал новый европейский и международный ордер на его арест на основании обвинений в подстрекательстве к мятежу и растрате.

Пучдемон, Комин и Пуч бежали из Испании в Бельгию в 2017 году после проведения незаконного референдума о независимости региона.

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