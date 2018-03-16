Пучдемон вернется в Испанию?

Пятница, 16 Март 2018 Испания Испания Популярные материалы

Пучдемон вернется в Испанию?

Испания попросила Швейцарию выдать Пучдемона.

Прокуратура Верховного суда Испании обратилась к правительству страны с просьбой прояснить, готовы ли швейцарские власти выдать бывшего главу каталонского правительства Карлеса Пучдемона, который скрывается от испанского правосудия и намерен в воскресенье прибыть в Швейцарию из Бельгии.

Как сообщает РИА Новости, в воскресенье Пучдемон и бывший советник его правительства Меричель Серрет намерены посетить Международный фестиваль фильмов и Форум по правам человека в Женеве (FIFDH). Кроме того, на фестивале будет присутствовать известный каталонский политик из партии «Кандидатура народного единства» Ана Габриэль, которая скрывается от испанского правосудия в Швейцарии, пишет noticia.ru.

Прокуратура обратилась к МВД с ходатайством «предпринять вместе с Интерполом необходимые действия перед компетентными органами Швейцарии с целью определить возможность задержания беглецов и требования их экстрадиции».

Прокуратура просит МИД проинформировать, обращались ли Пучдемон и Серрет, а также организаторы мероприятия к дипломатическим представителям Испании в Швейцарии. Наконец, прокуратура просит судью Верховного суда Пабло Льярена, который ведет дела о так называемом провозглашении независимости Каталонии, предпринять необходимые действия для аннулирования паспортов каталонских политиков, скрывающихся от испанского правосудия.

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