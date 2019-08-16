Пять испанских университетов попали в мировой топ-300

Пятница, 16 Август 2019 Испания Испания

Пять испанских университетов попали в мировой топ-300

В Шанхайский рейтинг лучших вузов мира попали пять испанских университетов.

Рейтинг составляется на основании ряда показателей, среди которых число выпускников и преподавателей, получивших Нобелевскую премию, количество и цитируемость научных статей. На первом месте - Гарвард.

  • Университет Барселоны - единственный из испанских вузов, вошедший в топ-200 (между 150 и 200 местами), пишет noticia.ru.
  • Автономный университет Барселоны расположился между 200 и 300 местами. В этом же промежутке оказались:
  • Мадридский университет Комплутенсе,
  • Университет Гранады,
  • Университет Валенсии.

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