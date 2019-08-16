Пять испанских университетов попали в мировой топ-300
В Шанхайский рейтинг лучших вузов мира попали пять испанских университетов.
Рейтинг составляется на основании ряда показателей, среди которых число выпускников и преподавателей, получивших Нобелевскую премию, количество и цитируемость научных статей. На первом месте - Гарвард.
- Университет Барселоны - единственный из испанских вузов, вошедший в топ-200 (между 150 и 200 местами), пишет noticia.ru.
- Автономный университет Барселоны расположился между 200 и 300 местами. В этом же промежутке оказались:
- Мадридский университет Комплутенсе,
- Университет Гранады,
- Университет Валенсии.