Работодателям в Испании разрешили не оплачивать перекуры

Об этом говорится в распространенном во вторник постановлении суда, рассмотревшего жалобу Профсоюзной конфедерации Рабочих комиссий против компании Galp Energia Espana.

Как сообщает ТАСС, суд не стал возражать против решения предприятия потребовать от своих сотрудников отмечаться, когда они уходят с рабочего места, и указывать, для чего они берут перерыв. Профсоюз может обжаловать это решение в Верховном суде Испании, пишет noticia.ru.

В прошлом году власти страны одобрили декрет о социальной защите, чтобы бороться с нарушением трудового законодательства. Согласно новой норме, теперь все предприятия обязаны вести ежедневный учет рабочего времени своих сотрудников. Декрет направлен на то, чтобы компании отслеживали время прихода и ухода с работы своих служащих.