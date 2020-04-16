Рафаэль Надаль: сейчас вообще не до тенниса

«Сейчас уже получше, чем три недели назад. Несмотря на то, что уже долго мы сидим в изоляции и ситуация такая, какая есть, люди обладают способностью адаптироваться. И кроме того, на фоне всех этих ужасных новостей, у меня не было никакого желания что-либо делать. Неделю с чем-то от всего этого у меня вообще не было настроения. Приходилось заставлять себя вставать и что-то делать», - признался спортсмен.

«Я вернулся с Индиан-Уэллс в среду, а в субботу объявили режим повышенной готовности. Сначала был шок. Но я не сильно удивился, потому что возвращался из США и мы уже знали, что происходит в Италии. Это наши соседи. И когда ты видишь, что там твориться, понимаешь, что дойдёт и до Испании», - отметил Надаль.

Комментируя своё вынужденное заточение, Надаль заявил, что и не думает сейчас о теннисе. «У меня тут нет корта. В этой ситуации меньше всего меня волнует теннис. Всё настолько серьёзно, так надолго, и столько людей страдает, что мне сейчас вообще не до спорта. По его словам, играть в теннис с пустыми трибунами тяжело, пишет noticia.ru.

Но если в такой виде соревнования начнут проводить, Надаль с удовольствием примет в них участие.