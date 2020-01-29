Раскрыта дальнейшая судьба выданного Испании вора в законе

Об этом сообщил «Росбалту» источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, Испания обвиняет Ониани в участии в преступном сообществе и отмывании денег — это преступление считается наиболее тяжким, из-за которого складывался запрошенный для вора в законе срок в 8,5 лет. Однако Генпрокуратура России, изучив материалы, не усмотрела в них доказательств, подтверждающих участие Ониани в отмывании денег. Исходя из этого, российские власти выразили готовность выдать испанцам Таро при условии, что его осудят лишь за участие в преступном сообществе.

После долгой переписки Мадрид вынужден был согласиться. Также раскрыта дальнейшая судьба Ониани, которому, по-видимому, придется остаться жить в Испании после освобождения из тюрьмы.

В настоящий момент испанские власти пересматривают запрашиваемый для Таро срок — по оставшемуся обвинению ему грозит от 2 до 4 лет тюрьмы. Таким образом, учитывая время нахождения под стражей в период предэкстрадиционного ареста и в ожидании суда после приговора, Таро может провести в заключении совсем недолго. А затем после освобождения, скорее всего, останется в Испании жить.

В России признали, что Ониани незаконно получил паспорт Российской Федерации, поэтому он был экстрадирован в качестве лица без гражданства. А в этом случае испанские законы предусматривают право осужденного официально остаться жить в стране после отбытия наказания.

Также стало известно, что Ониани сумел сбежать из-под носа полицейских в 2005 году, когда в Испании проводилась спецоперация «Оса» против представителей мафии, осевших в стране. Вор в законе, убегая от сотрудников правоохранительных органов, бросил свою несовершеннолетнюю дочь. Ее поместили в центр для детей в Каталонии, а потом отправили в Россию.

В настоящее время Таро находится в тюрьме Сото-дель-Реаль под усиленным режимом охраны.