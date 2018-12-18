Раскрыта сеть, перевозившая в Испанию нелегалов из Марокко

В результате операции было задержано семь человек, которых подозревают в организации перевозок. Как сообщили в Гражданской гвардии, в ходе операции Pocari были произведены обыски и задержания в Кадисе, Малаге, Мурсии и Пальме. Кроме того, было обнаружено 60 нелегальных мигрантов, в том числе женщины и дети, пишет noticia.ru.

Организация работала под видом туристического агентства. Её представители встречали нелегалов на побережье и доставляли в разные точки страны, преимущественно в Каталонии и Стране Басков. Сеть работала с мигрантами из Марокко, в основном из региона Лараш. Поездка обходилась нелегалам в 2,5 тысячи евро.

Расследование началось после того, как Гражданская гвардия установила, что одна из компаний из Сан-Фернандо (Кадис) причастна к незаконной перевозке людей и сотрудничает с криминальной сетью.

Все семеро задержанных – марокканцы, четверо из них официально проживали на территории Испании. Была установлена личность лидера группировки, который жил в Марокко и занимался поиском клиентов.