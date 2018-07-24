«Реал Мадрид» - любимец испанской телеаудитории

В сезоне 2017-2018 телевизионная аудитория клуба достигла 136,7 млн человек, по данным исследования Havas Sports.

Столичный клуб лидирует в телевизионных рейтингах Чемпионата Испании и Лиги чемпионов, где его аудитория составляет 47 и 63 млн телезрителей, соответственно. Второе место по популярности занимает ФК «Барселона» со 109 млн зрителей. Каталонский клуб лидирует в Кубке Короля. За крупнейшими испанскими клубами следуют ФК «Севилья» и Атлетико-Мадрид, аудитория каждого из которых превысила 40 млн зрителей.

Телевидение остается главным средством для просмотра футбола в Испании с аудиторией в 468 млн зрителей в сезоне 2017-2018, без учета Чемпионата мира по футболу. Активнее всего испанские болельщики следят за Чемпионатом Испании (197 млн) и Лигой чемпионов (112 млн), пишет noticia.ru.

Финальный матч Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ливерпулем» стал самым зрелищным, собрав у экранов телевизоров 9,3 млн человек.