Реал может купить Алиссона, Куртуа или Облака

Понедельник, 18 Июнь 2018 Испания Испания

Реал может купить Алиссона, Куртуа или Облака

Мадридский Реал рассматривает 4 варианта для вратарской позиции.

Сейчас «сливочные» ведут переговоры по Алиссону из Ромы. Они предложили 60 млн евро, но президент «волков» Джеймс Палотта требует 78. Бразилец провел хороший сезон в Серии А и является безоговорочным первым номером в сборной. Проблема в том, что эта кампания является единственной для Алиссона на топ-уровне.

По сравнению с 80 млн евро за Алиссона, Реал может добавить еще 22 млн и выплатить клаусулу Яна Облака из Атлетико - 100 млн евро. Словенец проявил себя в Бенфике, а последние три сезона проводит на высоком уровне в Атлетико.

Еще один вариант - Тибо Куртуа из Челси. Контракт бельгийца с «синими» действует до лета 2019 года, и пока что он не продлил соглашение. Вместе с тем, Тибо признавался, что хотел бы вернуться в Испанию, потому что в Мадриде живут его дети.

Вместе с тем, не стоит списывать со счетом и Кейлора Наваса. Костариканец неоднократно высказывал желание остаться в Реале, а его контракт действует до 2022 года. Новый тренер мадридцев Хулен Лопетеги пытался подписать Кейлора в Порту в 2014 году и вполне может сделать на него ставку в Реале.

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