Реал может купить Алиссона, Куртуа или Облака

Сейчас «сливочные» ведут переговоры по Алиссону из Ромы. Они предложили 60 млн евро, но президент «волков» Джеймс Палотта требует 78. Бразилец провел хороший сезон в Серии А и является безоговорочным первым номером в сборной. Проблема в том, что эта кампания является единственной для Алиссона на топ-уровне.

По сравнению с 80 млн евро за Алиссона, Реал может добавить еще 22 млн и выплатить клаусулу Яна Облака из Атлетико - 100 млн евро. Словенец проявил себя в Бенфике, а последние три сезона проводит на высоком уровне в Атлетико.

Еще один вариант - Тибо Куртуа из Челси. Контракт бельгийца с «синими» действует до лета 2019 года, и пока что он не продлил соглашение. Вместе с тем, Тибо признавался, что хотел бы вернуться в Испанию, потому что в Мадриде живут его дети.

Вместе с тем, не стоит списывать со счетом и Кейлора Наваса. Костариканец неоднократно высказывал желание остаться в Реале, а его контракт действует до 2022 года. Новый тренер мадридцев Хулен Лопетеги пытался подписать Кейлора в Порту в 2014 году и вполне может сделать на него ставку в Реале.