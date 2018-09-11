«Реал» признан лучшим клубом Евро

Церемония вручения наград состоялась в понедельник в хорватском Сплите. «Реал» в 2018 году в третий раз подряд выиграл Лигу чемпионов.

Наибольшего спортивного прогресса по мнению ECA добился австрийский «Зальцбург», лучшими женскими клубами названы английские "Арсенал" и «Челси». Бельгийский «Гент» получил награду за лучшую общественную и социальную программу ответственности.