«Реал» признан лучшим клубом Евро

Вторник, 11 Сентябрь 2018 Испания Испания

«Реал» признан лучшим клубом Евро

Мадридский «Реал» признан Ассоциацией европейских клубов лучшим футбольным клубом Европы в 2018 году.

Церемония вручения наград состоялась в понедельник в хорватском Сплите. «Реал» в 2018 году в третий раз подряд выиграл Лигу чемпионов.
Наибольшего спортивного прогресса по мнению ECA добился австрийский «Зальцбург», лучшими женскими клубами названы английские "Арсенал" и «Челси». Бельгийский «Гент» получил награду за лучшую общественную и социальную программу ответственности.

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