Регионы с самой рентабельной недвижимостью в Испании

Такие данные приводит испанский Self Bank.

По подсчетам аналитиков финансовой организации, в среднем аренда жилья на побережье в этих регионах составляет 712 евро в неделю в высокий сезон. При этом следует учитывать, что в течение года могут быть периоды, когда объект вообще не будет сдаваться. По словам специалистов, в Малаге, Аликанте, на Балеарских и Канарских островах сдать жилье на побережье, особенно летом, не составит труда. А в случае с объектами в других регионах на помощь придут агентства недвижимости и платформы вроде Airbnb, пишет noticia.ru.

В Self Bank отмечают, что такие онлайн-платформы позволяют сдавать жилье часто и на короткий срок, что зачастую помогает заработать на недвижимость больше. Однако у такой модели есть и недостатки. И главный - необходимость постоянно держать руку на пульсе и по возможности жить неподалеку от сдаваемой квартиры (или дома).

Более спокойным вариантом, продолжают эксперты, будет среднесрочная аренда через агентство.