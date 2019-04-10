Рейтинг компаний с наилучшей репутацией в Испании

Согласно последнему исследованию, проведенному Advice Strategic Consultants, Банковский фонд La Caixa и Caixabank, El Corte Inglés, Inditex и Mercadona – компании, имеющие лучшую репутацию в Испании, а также лучшие отношения со СМИ и потребителями.

Речь идет о пяти компаниях, получивших высокие оценки за близость к испанскому потребителю на основе опроса 2400 человек, 2400 предприятий малого и среднего бизнеса и частных предпринимателей, 1000 лидеров общественного мнения, 400 крупных фирм и 400 государственных организаций. Кроме того, в ходе исследования была проведена оценка уровня доверия, испытываемого по отношению к упомянутым компаниям, а также степень влияния их брендов на общество (так называемый индекс живости).

Топ-10 компаний с наилучшей репутацией в Испании замыкают Danone, Meliá, Mapfre, Mutua Madrileña и Cellnex, пишет espanarusa.com.

Из десятки лучших этого года вышли BBVA и Banco Santander, их места заняли Inditex и Mercadona. В случае с BBVA, согласно публичному признанию самой компании, имел место «кризис репутации», произошедший из-за скандала, связанного с именем бывшего президента банка Франсиско Гонсалеса и приведшего к его отставке.

Banco Santander, по мнению экспертов, не вошел в топ-10 этого года из-за «нехватки прозрачности» процесса покупки Banco Popular в июне 2017 года. Напомним, что ЕЦБ запросил у банка подробную информацию о деталях сделки, однако последний отказался ее предоставить, что негативно отразилось на его репутации.

Среди банков второе место после CaixaBank занимает Bankinter, опередивший Santander, BBVA и Sabadell и завоевавший доверие потребителей (как физических, так и юридических лиц) высоким качеством своих услуг, особенно в области кредитования.

В секторе телекоммуникаций лидирует Telefónica. Далее следуют Orange, MásMóvil и Vodafone.

В дистрибьюторском секторе, на который приходится 24% испанского ВВП, первое место занимает El Corte Inglés. Доля этого гиганта в ВВП страны равна 2%. Далее следуют Inditex, Mercadona, Mango, Carrefour, Alcampo, Eroski, H&M и Primark. Dia сдал позиции из-за продолжающего конфликта акционеров. Его опередили Ahorra Más и Lidl.

В энергетическом сегменте компаниями с лучшей репутацией в Испании признаны Iberdrola, Naturgy, Endesa и Repsol, в строительном – Abertis, в пищевом – Danone и Nestlé, в туристическом – Meliá и Barceló, в страховом – Mapfre и Mutua Madrileña.