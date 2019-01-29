Рекордное число беженцев попросило политического убежища в Испании

Вторник, 29 Январь 2019 Испания Испания

Рекордное число беженцев попросило политического убежища в Испании

В 2018 году в Испании попросили политического убежища 55,6 тысяч человек, что является самой высокой цифрой за всю историю страны.

По предварительным оценкам ACNUR, 20 тысяч, или 40%, подавших заявление в прошлом году прибыли из Венесуэлы. По сравнению с предыдущим годом число прошений от граждан этой страны выросло вдвое. Тенденция к росту числа венесуэльских политических беженцев в Испании наблюдается с 2015 года, когда  было подано 596 заявлений.

Всего в 2017 году за политическим убежищем обратилось 32 тысячи человек, на 58% меньше, чем в прошлом. Прогнозы на 2019 год говорят о том, что число заявлений может увеличиться еще на 23 тысячи до 78,5 тысяч, пишет noticia.ru.

На втором месте по числу заявлений о предоставлении политического убежища – колумбийцы, которые подали около 8,7 тысяч прошений, или 20% от общего числа. Годом ранее было зарегистрировано 2,5 тысяч заявлений от жителей Колумбии.

Третье место занимают сирийцы. Число прошений от них, напротив, снизилось в сравнении с предыдущим годом: 2,9 тысяч в 2018 году против 4,2 тысяч в 2017 году.

2,5 тысячи прошений подали граждане Гондураса, 2,3 тысячи – Сальвадора, по  2 тысячи – украинцы и палестинцы.

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