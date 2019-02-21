Repsol обнаружила в Индонезии крупное месторождение газа

Четверг, 21 Февраль 2019 Испания Испания

Repsol обнаружила в Индонезии крупное месторождение газа

Испанская нефтегазовая компания Repsol обнаружила крупнейшее месторождение газа в Индонезии за последние 18 лет.

Оно также вошло в десятку самых крупных открытий углеводородов за год.

Извлекаемые ресурсы на месторождении, получившем название KBD-2X, оцениваются в два триллиона кубических футов, что эквивалентно двухгодичному объему потребления газа в Испании.

Открытие было сделано в блоке Sakakemang на острове Суматра в партнерстве с малазийской Petronas и японской MOECO. Repsol является оператором блока с долей участия в 45%, пишет noticia.ru.

В Repsol сообщили, что в ближайшие месяцы продолжатся работы по разведке и с учетом бурения оценочной скважины.

Индонезия – основное направление инвестиций Repsol в геологоразведку.

Испанская компания тесно сотрудничает с индонезийской SKK Migas

В Индонезии Repsol обладает лицензией для работы в шести блоках. В пяти из них она может производить разведку, еще в одном – добычу. В 2017 году группа произвела 15 млн баррелей индонезийской нефти.

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