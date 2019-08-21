Ресторан с официантами-роботами готовится к открытию в Испании

Он с улыбкой сообщает, что будет продолжать нуждаться и в помощи людей. Роботы могут приносить готовые блюда на столы клиентов, но они все еще не могут принимать заказы. По подсчетам 29-летнего бизнесмена, который заимствовал идею в своей родной стране, где на пике популярности находятся рестораны с роботами-официантами, каждому роботу понадобится помощь 1-2 человек. «Выполняя часть работы, они позволяют сэкономить время», – рассказывает Чжицзе Янь о своих роботах китайской марки Mulan. В ресторане также будут прибегать к помощи кухонных роботов, которые, хоть и не имитируют человеческий облик, но оказывают значительную помощь на кухне.

Открытие ресторана Crensa планируется в конце августа в валенсийском районе Benimaclet. В заведении гостям предложат блюда китайской и испанской кухни, а также блюда в стиле фьюжн, сочетающие в себе элементы различных кулинарных традиций. Чжицзе Янь говорит, что им понадобится от трех до пяти сотрудников, чтобы управлять роботами. «Постепенно мы приближаемся к будущему. Пройдет еще много лет до того, как в ресторанах будут работать полностью автономные роботы-официанты, но я не сомневаюсь, что этот день наступит», – добавляет он.

Другой предприниматель, Мариус Роблес, заявил, что в начале 2020 года собирается открыть в центре Мадрида роботизированный ресторан Impossible Restaurant. Во всем мире появляются рестораны, использующие искусственный интеллект для снижения затрат на кухню и в зале. Те, которые имеют человеческую форму, отчасти являются маркетинговым инструментом для привлечения внимания клиентов, но при этом отлично снижают уровень нагрузки на основной персонал. Роботы напоминают всему миру, что автоматизация трансформирует рынок труда. В различных отраслях искусственный интеллект уже сокращает расходы на персонал, пишет espanarusa.com.

По мнению экспертов консалтинговой компании McKinsey, наиболее вероятными для автоматизации являются те области, которые предполагают большое количество физической работы. Но частичная угроза для официантов исходит из другой технологической тенденции: с появлением приложений для мобильных телефонов (к примеру, UberEats), которые позволяют заказывать еду из любого заведения, увеличивается количество так называемых «виртуальных ресторанов», которые не нуждаются в официантах.