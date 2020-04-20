Режим повышенной готовности продлён в Испании до 9 мая

Об этом сообщил в субботу председатель правительства Педро Санчес.

При этом с 27 апреля вводятся послабления для детей. Они смогут гулять, но с ограничениями, о которых пока не сообщается. Известно, что этим правом смогут воспользоваться дети младше 12 лет. О других подробностях сообщат дополнительно. «Эти прогулки будут ограничены и должны подчиняться правилам об изоляции. Это лишь маленькое послабление», - объяснил премьер.

Санчес пообещал, что в мае страна начнёт «постепенное возвращение к нормальной жизни». «Будем снимать ограничения медленно и и осторожно. Но как только заметим малейшую опасность, сразу остановимся», - подчеркнул глава правительства, пишет noticia.ru.