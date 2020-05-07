Режим повышенной готовности в Испании продлевают до 24 мая

Режим повышенной готовности действует в Испании 14 марта. Его уже продлевали три раза.

В этот раз поддержали предложение 178 депутатов, против проголосовали 75, а воздержались 97. Глава правительства Педро Санчес заявил в среду, что считает ошибкой предлагаемую некоторыми политиками отмену режима повышенной готовности. По его словам, стране нужно ещё хотя бы несколько недель, чтобы стабилизировать эпидемиологическую ситуацию, пишет noticia.ru.

В последнее время смертность и заболеваемость коронавирусом в Испании постепенно падает. На этом фоне власти осторожно смягчают меры карантина, введённые ранее. Однако за последние сутки число жертв COVID-19 выросло на 244 человека, тогда как в последние дни смертность не превышала 200 человек.