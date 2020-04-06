Режим повышенной готовности в Испании продлён до 26 апреля

По словам Санчеса, карантин даёт результаты. «Изменить график, преодолев пик, было главной целью, и мы к ней приближаемся», — заявил премьер. Но добавил, что это лишь «первый этап» и потребуется ещё время, чтобы победить вирус. Он подчеркнул, что это процесс постепенный. «Перед этапом восстановления нас ждут ещё несколько недель очень строгих ограничений», - предупредил он.

Санчес допустил и дальнейшее продление ограничительных мер, но отметил, что они могут быть уже и не такими строгими: «Посмотрим по результатам», пишет noticia.ru.

По последним данным, от COVID-19 в Испании скончались почти 12 тысяч человек, а число заболевших приблизилось к отметке в 125 тысяч. Страна находится на втором месте в мире по числу жертв коронавируса.