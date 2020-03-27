Родственница короля Испании умерла от коронавируса

Об этом сообщил брат погибшей Сикст-Генрих Бурбон-Пармский.

"Его Королевское Высочество Сикст-Генрих Бурбон сообщает, что в четверг, 26 марта 2020 года, в Париже в возрасте 86 лет скончалась его сестра Мария Тереса Бурбон-Пармская и Бурбон-Бюссетская, ставшая жертвой коронавируса COVID-19", - говорится в заявлении Сикста-Генриха на его странице в Facebook.

Мария Тереза Бурбон-Пармская, как и ее брат Сикст-Генрих, принадлежала к династии Пармских Бурбонов – младшей ветви правящей семьи Испании. В середине XX века отец Марии-Терезы герцог Ксавье Бурбон-Пармский был основным претендентом на королевский трон Испании от монархической партии карлистов, игравшей важную роль в политической жизни страны в XIX-XX веках, пишет euromag.ru.

На данный момент по числу жертв и выявленных случаев заражения коронавирусом Испания находится на втором месте в Европе после Италии: число зараженных в стране превысило 64 тысячи, умерли 4,9 тысячи человек. Власти Испании 14 марта ввели на 15 дней режим повышенной готовности, ограничив передвижение людей, 26 марта парламент продлил его до 11 апреля включительно.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 465 тысяч человек, свыше 21 тысячи скончались.