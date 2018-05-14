Роналду договаривается с налоговыми органами, чтобы избежать тюрьмы

Понедельник, 14 Май 2018 Испания Испания

Роналду договаривается с налоговыми органами, чтобы избежать тюрьмы

Футболист мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду близок к тому, чтобы достичь договоренности с налоговыми органами Испании и прокуратурой, что позволит ему избежать реального тюремного срока по обвинениям в уклонении от уплаты налогов.

Как отмечает издание со ссылкой на источник, близкий к переговорам, Роналду согласился взять на себя вину по четырем пунктам обвинения в налоговых преступлениях и заплатить штраф в размере 30 миллионов евро. Если соглашение будет достигнуто, 33-летний форвард получит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет, что при отсутствии судимости не приведет к тюремному заключению, говорится в материале, сообщает rsport.ria.ru.

Португалец предложил вариант, согласно которому штраф будет выплачен клубом, однако руководство «Реала» отказалось. Отмечается, что стороны планируют уладить дело до старта чемпионата мира-2018 в России, который пройдет с 14 июня по 15 июля.

Ранее сообщалось, что Роналду обвиняется в неуплате налогов на сумму 14,7 миллиона евро в период с 2011 по 2014 год. Роналду в июле прошлого года на заседании суда заявил, что никогда ничего не скрывал и не пытался избежать налоговых платежей.

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