Российские туристы стали чаще отдыхать в Испании

Об этом свидетельствуют данные испанского Национального института статистики.

В мае в Испании побывали 122,8 тысячи туристов из России, а с января – 394 тысячи.

За первые пять месяцев страну посетили 29,3 миллиона иностранных туристов, что на 2,7% больше, чем годом ранее. Самые популярные направления – Каталония, Канары и Андалусия. Чаще всего в Испанию приезжают граждане Великобритании (6,25 миллиона), Германии (более 4 миллионов) и Франции (3,7 миллиона), пишет РИА Новости.

В мае Испанию посетили почти 8 миллионов туристов (падение на 1,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). Их расходы в этом месяце составили 8,2 миллиарда евро. В среднем каждый турист тратил 163 евро в день.

Всего туристы потратили в Испании с января по май 30,7 миллиарда евро.