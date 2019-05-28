Российский МИД вызвал посла Испании
Посла Испании в Москве Вальдеррама Пареха вызвали в МИД, сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.
В ведомстве указали на противоречие слов испанского политика, которые наносят ущерб двусторонним отношениям и их взаимному восприятию как дружественных, партнерских и взаимовыгодных, пишет РИА Новости.
На прошлой неделе в интервью "Эль Периодико" Боррель заявил, что "Россия вновь представляет угрозу" и призвал европейские страны "срочно объединить свои силы".