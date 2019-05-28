Российский МИД вызвал посла Испании

Вторник, 28 Май 2019 Испания Испания

Российский МИД вызвал посла Испании

Посла Испании в Москве Вальдеррама Пареха вызвали в МИД, сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В ведомстве указали на противоречие слов испанского политика, которые наносят ущерб двусторонним отношениям и их взаимному восприятию как дружественных, партнерских и взаимовыгодных, пишет РИА Новости.

На прошлой неделе в интервью "Эль Периодико" Боррель заявил, что "Россия вновь представляет угрозу" и призвал европейские страны "срочно объединить свои силы".

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