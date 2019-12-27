Российский парусник «Седов» достиг испанского порта Виго

Об этом сообщает 26 декабря медиацентр плавания.

Порт Виго — второй иностранный порт, в который зашёл парусник «Седов» — самое большое в мире учебное парусное судно. Добавить его в маршрут предложила испанская сторона. Пока парусник стоит в порту, его посетят власти города и порта, пишет regnum.ru.

Как сообщало ИА REGNUM, парусники «Седов» и «Крузенштерн» отправились в кругосветную экспедицию, посвященную 200-летию открытия Антарктиды и 75-летию победы в Великой Отечественной войне, 8 декабря из Калининграда. «Седов» ранее зашел во французский порт Брест, где пополнил запас топлива.