Россия ограничила авиасообщение с Испанией

Пока известно о трёх таких перевозчиках: «Аэрофлот», S7, AZUR Air.

Аэрофлот корректирует полетную программу в города Италии, Франции, Германии и Испании. С 13 марта будут выполнятся рейсы из Москвы в Мадрид и Барселону, а также из Санкт-Петербурга в Барселону. С 13 по 30 апреля будут приостановлены полёты в Аликанте, Валенсию, Малагу, Пальму-де-Майорка, Тенерифе. «В связи с большим числом российских граждан, находящихся сейчас на Тенерифе, выполнение рейсов будет продолжено в период с 13 до 20 марта на чартерной основе только для возвращения пассажиров в первоначальный пункт перевозки», - говорится в сообщении «Аэрофлота».

Авиакомпания S7 приняла решение с 13 марта отменить все свои рейсы из России в Испанию. Об этом говорится в сообщении перевозчика, которое приводит ТАСС. "В связи с решением Минтранса РФ с 13 марта 2020 года будут временно отменены все собственные регулярные рейсы S7 Airlines из России в и из Италии, Испании, Франции и Германии, - говорится в сообщении S7. - Для возвращения путешественников будут организованы чартерные рейсы. Авиакомпания будет переоформлять на рейсы из России в Италию, Испанию, Германию и Францию только иностранных граждан, на обратные рейсы - только граждан России".

Между тем Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщает о том, что скорректирует свои полётные программы в Испанию и авиакомпания AZUR Air. Как рассказали в пресс-службе туроператора ANEX Tour, рейсы в Барселону будут сняты до 18 апреля 2020. «По всем турам, которые забронированы через Барселону в Испанию и Андорру до этой даты туристам будет произведен полный возврат без ФПР (за исключением стоимости визы, если делалась)», - пояснили в пресс-службе туроператора.