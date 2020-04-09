Россияне застряли на яхте в Испании

Об этом в четверг, 9 апреля, Сергей Бриз и Светлана Маслова рассказали «Ленте.ру».

Путешественники оказались в Испании в разгар пандемии коронавируса и уже четвертую неделю находятся на карантине в городе Кальпе.

«Мы находимся в самоизоляции на яхте, можем выходить только в аптеки и супермаркеты. В магазины здесь заходят по одному, там дают перчатки (тем, у кого они уже есть, надевают сверху вторые), а затем обрабатывают руки антисептиком. Там же можно купить маски по два евро, они продаются в упаковках по пять штук. Улицы пустые, их патрулируют полицейские», — рассказал Сергей Бриз.

По его словам, возможности выйти в море пока нет, навигация закрыта, а за выход предусмотрены штрафы. Местные власти ввели карантин до 26 апреля, но есть вероятность, что его продлят на неопределенное время.

«Мы думаем, что навигацию откроют не раньше конца мая или июня из-за неблагополучной обстановки в стране. Пока Испания поочередно делит с Италией второе место по количеству зараженных в мире», — отметил собеседник.

После снятия карантина россияне планируют продолжить свое путешествие. В заблокированном Кальпе они хотели провести несколько дней.