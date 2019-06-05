Рост цен на недвижимость в Испании в 2019 году составит около 3%

Американское рейтинговое агентство Moody's Corporation прогнозирует, что в 2019 году темпы роста снизятся и составят около 3%. В ближайшие годы цифра может колебаться от 2% до 3%. Отмечается, что увеличение стоимости квартир будет выше в городах, где наблюдается повышенный спрос на такую недвижимость.

Аналитики Moody's говорят о том, общее замедление в основном связано с ожиданием умеренного экономического подъема испанской экономики в целом. Цены в наиболее динамичных регионах, таких как Мадрид или Барселона, будут продолжать стабильно расти. В регионах с менее развитой экономикой и меньшим спросом, увеличение цены будет не значительным, пишет espanarusa.com.

Можно говорить о том, что рынок жилья в Испании развивается двумя скоростями: быстрыми темпами в экономически развитых и курортных регионах и с низким ростом в районах с малым спросом на жилье.

Состояние рынка, связанное с ипотечными кредитами, на сегодняшний день находится лучшем положении, чем при возникновении «пузыря» в конце прошлого десятилетия.

Количество ипотек по отношению к общему количеству продаваемых квартир и домов снизилось.

Доля новых ипотечных кредитов под фиксированные процентные ставки выросла, что добавляет отрасли стабильности. Официальные данные показывают, что на долю фиксированной ипотеки приходится около 40% новых операций, что означает, что она находится в области рекордно высокого уровня устойчивости.

Банки продолжают анализировать каждую финансовую операцию и требую для выдачи ипотеки подтверждения материальной состоятельности.

Непогашенная задолженность по ипотечным кредитам продолжает падать (с максимального уровня 2010 года она упала на €130 000 млн).

Стабилизируется соотношение количества покупок и продаж, что уменьшает усилия по приобретению необходимого жилья.

Однако, на испанском рынке недвижимости существуют дисбалансы, на которые следует обратить внимание.

Увеличение стоимости недвижимости в целом влечет за собой увеличение общего объема выдаваемых кредитов.

Отставание роста заработной платы и уменьшение объема сбережений домашних хозяйств увеличивают количество лет необходимых для выплаты кредитов и для покупки жилья.

В целом, может расти общая задолженность, что будет негативно влиять как на выдачу новых ипотечных кредитов, так и на выпуск ценных бумах и облигаций на новое строительство.

Эксперты Moody's говорят, что современный рынок жилья в Испании, не смотря на некоторые риски, более подготовлен, чем десять лет назад, в случае гипотетического столкновения с кризисом в будущем.

Решение проблем сектора – в преодолении негативных явлений экономики Испании, в нахождении ответов на сложные задачи, которые предстоит решать новоизбранному руководству страны. Об этом читайте в статье: «12 основных экономических проблем нового правительства».