Рост цен на недвижимость в Испании в 2019 году составит около 3%
В прошлом году цена на жилую недвижимость поднялась в среднем на 6,6%.
Американское рейтинговое агентство Moody's Corporation прогнозирует, что в 2019 году темпы роста снизятся и составят около 3%. В ближайшие годы цифра может колебаться от 2% до 3%. Отмечается, что увеличение стоимости квартир будет выше в городах, где наблюдается повышенный спрос на такую недвижимость.
Аналитики Moody's говорят о том, общее замедление в основном связано с ожиданием умеренного экономического подъема испанской экономики в целом. Цены в наиболее динамичных регионах, таких как Мадрид или Барселона, будут продолжать стабильно расти. В регионах с менее развитой экономикой и меньшим спросом, увеличение цены будет не значительным, пишет espanarusa.com.
Можно говорить о том, что рынок жилья в Испании развивается двумя скоростями: быстрыми темпами в экономически развитых и курортных регионах и с низким ростом в районах с малым спросом на жилье.
Состояние рынка, связанное с ипотечными кредитами, на сегодняшний день находится лучшем положении, чем при возникновении «пузыря» в конце прошлого десятилетия.
- Количество ипотек по отношению к общему количеству продаваемых квартир и домов снизилось.
- Доля новых ипотечных кредитов под фиксированные процентные ставки выросла, что добавляет отрасли стабильности. Официальные данные показывают, что на долю фиксированной ипотеки приходится около 40% новых операций, что означает, что она находится в области рекордно высокого уровня устойчивости.
- Банки продолжают анализировать каждую финансовую операцию и требую для выдачи ипотеки подтверждения материальной состоятельности.
- Непогашенная задолженность по ипотечным кредитам продолжает падать (с максимального уровня 2010 года она упала на €130 000 млн).
- Стабилизируется соотношение количества покупок и продаж, что уменьшает усилия по приобретению необходимого жилья.
Однако, на испанском рынке недвижимости существуют дисбалансы, на которые следует обратить внимание.
- Увеличение стоимости недвижимости в целом влечет за собой увеличение общего объема выдаваемых кредитов.
- Отставание роста заработной платы и уменьшение объема сбережений домашних хозяйств увеличивают количество лет необходимых для выплаты кредитов и для покупки жилья.
- В целом, может расти общая задолженность, что будет негативно влиять как на выдачу новых ипотечных кредитов, так и на выпуск ценных бумах и облигаций на новое строительство.
Эксперты Moody's говорят, что современный рынок жилья в Испании, не смотря на некоторые риски, более подготовлен, чем десять лет назад, в случае гипотетического столкновения с кризисом в будущем.
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