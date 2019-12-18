Рождаемость в Испании упала до послевоенных показателей

Среда, 18 Декабрь 2019 Испания Испания

Рождаемость в Испании упала до послевоенных показателей

Рождаемость в Испании продолжает снижаться. С января по июнь текущего года в стране родились 170 074 малыша.

Это меньше, чем в послевоенном 1941 году (через два года после Гражданской войны), когда впервые озвучили такую статистику. Об этом сообщает Национальный институт статистики.

За эти же полгода в Испании умерли 215 478 человек. Таким образом, естественная убыль населения всего за шесть месяцев составила 45 404 человека. Этот показатель растёт с 2015 года, пишет noticia.ru.

Исключением стала только Ла-Риоха, где прирост населения составил 5,9%. А максимальная убыль зафиксирована в Мелилье (27,6%), Сеуте (22,6%) и Астурии (12%).

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