Рождаемость в Испании упала до рекордно низкого уровня

Пятница, 14 Декабрь 2018 Испания Испания

Рождаемость в Испании упала до рекордно низкого уровня

В первом полугодии 2018 года в Испании родилось 179 794 ребенка, что на 5,8% меньше чем в прошлом году.

Это самый низкий показатель за всю историю наблюдений с 1941 года.

Снижение уровня рождаемости ведет к старению и убыли населения, что наблюдается на протяжении последних трех лет. В первом квартале 2018 года естественный прирост был отрицательным на 46,6 тысяч человек. К тому же, смертность в начале 2018 года выросла на 2,1% по сравнению с прошлым годом  и превысила 226 тысяч человек, пишет noticia.ru.

В региональном разрезе худший результат показала Галисия, где население в период с января по июнь сократилось более чем на 9,1 тысяч человек. За ней следует Кастилия и Леон – 7,8 тысяч и Валенсийское сообщество – почти 6 тысяч. Лишь в пяти автономных сообществах наблюдался прирост, среди них –  Мадрид (3,7 тысяч), Мурсия (997) и Балеарские острова (428).

Кроме того, данные, представленные Национальным статистическим институтом, говорят о сокращении количества бракосочетаний. За первые шесть месяцев 2018 года было зарегистрировано менее 70 тысяч браков, что на 5,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Это также самый низкий результат для первого полугодия с 2014 года.

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья