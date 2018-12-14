Рождаемость в Испании упала до рекордно низкого уровня

Это самый низкий показатель за всю историю наблюдений с 1941 года.

Снижение уровня рождаемости ведет к старению и убыли населения, что наблюдается на протяжении последних трех лет. В первом квартале 2018 года естественный прирост был отрицательным на 46,6 тысяч человек. К тому же, смертность в начале 2018 года выросла на 2,1% по сравнению с прошлым годом и превысила 226 тысяч человек, пишет noticia.ru.

В региональном разрезе худший результат показала Галисия, где население в период с января по июнь сократилось более чем на 9,1 тысяч человек. За ней следует Кастилия и Леон – 7,8 тысяч и Валенсийское сообщество – почти 6 тысяч. Лишь в пяти автономных сообществах наблюдался прирост, среди них – Мадрид (3,7 тысяч), Мурсия (997) и Балеарские острова (428).

Кроме того, данные, представленные Национальным статистическим институтом, говорят о сокращении количества бракосочетаний. За первые шесть месяцев 2018 года было зарегистрировано менее 70 тысяч браков, что на 5,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Это также самый низкий результат для первого полугодия с 2014 года.