Русские туристы чаще всего арендуют машины в Испании

Пятница, 24 Май 2019 Испания Испания

Русские туристы чаще всего арендуют машины в Испании

Италия и Испания - страны, где туристы из России чаще всего берут в аренду автомобиль.

Такие данные приводит портал OneTwoTrip.

По данным экспертов портала, большой популярностью пользуются машины эконом-класса. Их берут в аренду преимущественно для того, чтобы во время отдыха перемещаться между соседними населенными пунктами, пишет noticia.ru.

В Испании удобно перемещаться на автомобиле, отмечают эксперты. Например, из Барселоны можно доехать до Валенсии и Сарагосы, из Аликанте - отправиться на близлежащие курорты, а на Тенерифе - устроить обзорную экскурсию по острову.

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