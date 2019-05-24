Русские туристы чаще всего арендуют машины в Испании

Такие данные приводит портал OneTwoTrip.

По данным экспертов портала, большой популярностью пользуются машины эконом-класса. Их берут в аренду преимущественно для того, чтобы во время отдыха перемещаться между соседними населенными пунктами, пишет noticia.ru.

В Испании удобно перемещаться на автомобиле, отмечают эксперты. Например, из Барселоны можно доехать до Валенсии и Сарагосы, из Аликанте - отправиться на близлежащие курорты, а на Тенерифе - устроить обзорную экскурсию по острову.