Ряд авиаперевозчиков возобновляет перелёты, в том числе в Испанию

Уже возобновили рейсы арабские авиакомпании – Etihad Airways и Emirates, ряд азиатских перевозчиков. Подготовили план возобновления пассажирских перевозок с июня и Turkish Airlines, многие европейские авиакомпании, среди них Air France, ирландская авиакомпания-лоукостер Ryanair, планирующая возобновить рейсы с 1 июля, Czech Airlines, принявшая решение начать с 18 мая поэтапное восстановление авиасообщения с другими странами. Также на днях объявила о планах по возобновлению рейсов и Lufthansa Group, пишет noticia.ru.

Как сообщает АТОР со ссылкой на официальный релиз Lufthansa Group, компания с 1 июня планирует в два раза увеличить количество рейсов, сокращенное до минимума из-за ограничений в процессе борьбы с пандемией коронавируса. Lufthansa и ее дочерние авиакомпании Swiss и Eurowings возобновят рейсы по 106 направлениям.

Для этого будет задействовано дополнительно еще 80 самолетов, всего в группе компаний в летнем расписании будет эксплуатироваться 160 самолетов.

С июня пассажирам Lufthansa будут доступны полеты на Майорку, немецкий остров Зюльт, в город Росток, на греческий остров Крит. На Майорку авиакомпания Eurowings уже с мая начнет расширять график своих рейсов. Самолеты Eurowings будут летать из пяти аэропортов Германии на испанский остров.

При этом все путешественники будут обязаны соблюдать правила въезда и санитарно-эпидемиологические нормы, в том числе – обязательное ношение маски во время перелета.

В компании отметили, что решение возобновить полеты и увеличить количество рейсов – это реакция на растущий спрос жителей к путешествиям после ослабления ограничений в Германии и правил въезда в другие страны Европы.

Между тем, как отмечают эксперты, вероятно, до 14 июня, пока в Германии действует настоятельная рекомендация правительства отказаться от необязательных туристических поездок по всему миру, борта будут заполнять в основном пассажиры, выезжающие из Германии с деловыми целями, либо частными (посещение родственников, неотложные судебные дела, гуманитарные причины и пр).

На сайтах группы компаний Lufthansa, как и многих других иностранных перевозчиков уже появилось расписание международных рейсов. Что касается России, то ее в расписании практически ни у кого пока нет, по крайней мере на ближайшие 1,5 месяца.

Мониторинг сайтов авиакомпаний показал, что, например, Emirates готова возобновить авиасообщение с российской столицей с 1 июля, а на 26 июня есть возможность забронировать билет из Москвы в Дубай на Fly Dubai. Планирует поставить рейсы в Москву с 1 июля и Singapore Airlines.