Ryanair бастует в Португалии, Испании, Италии

Пятница, 28 Сентябрь 2018 Испания Испания

Ryanair бастует в Португалии, Испании, Италии

Забастовка проходит в Испании, Бельгии, Голландии, Португалии, Италии и Германии. Как сообщалось, из-за забастовки отменены в общей сложности 250 рейсов из 2400, выполняемых в пятницу.

Изначально планировалось, что будут отменены 150 рейсов, сообщили РИА Новости в компании, однако в последний момент к забастовке присоединились пилоты немецкого профсоюза VC, что привело к отмене еще ста рейсов.

Как говорится в сообщении Ryanair, более 90% из запланированных на пятницу 2400 рейсов будут реализованы. Ryanair заверяет, что заранее предупредила клиентов о предстоящей забастовке и предложила два варианта – возместить стоимость билета или поменять его на рейс на другой день или направление.

Ryanair называет забастовку «ненужной» и утверждает, что в последнее время достигла значительного прогресса на переговорах с профсоюзами, пилотами и бортпроводниками в Ирландии, Великобритании, Италии, а также предложила вести консультации пилотам и бортпроводникам Бельгии, Голландии, Испании, Португалии и Германии.

Бастующие требуют от руководства Ryanair перестать повсеместно применять ирландское законодательство, адаптировать условия труда к каждой отдельной стране. Компания уверяет, что готова удовлетворить эти требования в течение 2019 года.

Ryanair - крупнейший авиаперевозчик Европы, ежегодно она перевозит 139 миллионов человек, осуществляя ежедневно более двух тысяч рейсов по 224 направлениями в 37 странах. В авиакомпании работают 13 тысяч человек.

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