Ryanair перевез больше всего пассажиров в Испании

2018 год завершился для нее на отметке 263 млн пассажиров, что на 5,85% больше по сравнению с предыдущим годом.

Кроме того, Управление воздушного транспорта и аэропортов зарегистрировало 2,3 млн рейсов, на 5,8% больше, чем годом ранее.

Больше всего пассажиров в Испании перевез лоукостер Ryanair – 47,7 млн. Ирландская бюджетная авиакомпания продемонстрировала в Испании рост 5,85% по сравнению с прошлым годом. На втором месте вновь оказался испанский лоукостер Vueling, пассажиропоток которого вырос на 11,64% до 39,4 млн пассажиров. Тройку лидеров замыкает Iberia, число пассажиров которой составило 19,3 млн. Ее бюджетное подразделение Iberia Express заняло пятое место с 9,5 млн пассажирами. В топ-10 также вошли easyJet, (15,4 млн), Air Nostrum (8,41 млн), Norwegian (8,3 млн), Jet2 (7,6 млн) и Eurowings (3,1 млн), которая показала наибольший рост в прошлом году – 45%, пишет noticia.ru.

182,5 млн пассажиров, прошедших через испанские аэропорты, совершили международные рейсы, 80,4 млн – внутренние.

Из 46 аэропортов сети Aena наибольший пассажиропоток зафиксирован в Международном аэропорту им. Адольфо Суареса Мадрид-Барахас – 57,9 млн пассажиров. Эта цифра на 8,4% больше по сравнению с 2017 годом и является рекордной для столичного аэропорта.