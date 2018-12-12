С 1 января 2019 года пенсионный возраст в Испании повысится

2019 год принесет очередные нововведения, касающиеся требований к гражданам для получения доступа к общественной системе социального обеспечения. Напомним, что, начиная с 2013 года, пенсионный возраст в стране начал увеличиваться, а суммы пенсий были сокращены. Такие меры предпринимаются для того, чтобы система, испытывающая сложности из-за наблюдающейся в стране со времен кризиса безработицы, могла продолжить функционировать.

Согласно новому закону, к 2027 году возраст выхода на пенсию прогрессивно вырастет до 67 лет, повышаясь на два месяца каждый год. В следующем году те, кто хочет получать 100% пенсионных выплат, должны доработать до 65 лет и 8 месяцев.

Что получает государственная система социального обеспечения от повышения пенсионного возраста? С одной стороны, это позволяет увеличить количество трудоспособного населения, а с другой – задерживает срок начала выплаты пенсий. Иными словами, работник продолжает трудовую деятельность до 67 лет вместо 65, выплачивая в течение этих двух лет социальные взносы вместо того, чтобы получать выплаты.

Тем не менее новый закон предполагает исключения. Так, работники, могут выйти на пенсию в 65 лет и получать 100% пенсии, если их трудовой стаж составляет более 36 лет и 9 месяцев. Этот период будет прогрессивно увеличиваться ежегодно на три месяца и к 2027 году, до 38 лет и 6 месяцев, пишет espanarusa.com.

Сейчас выходит на пенсию поколение людей, которые начали работать в очень юном возрасте и долгое время выплачивали социальные взносы. Более молодые работники имеют меньше возможностей попасть в данный список, поскольку они начали работать позже и получали более низкие зарплаты. Также проблемы ждут женщин, стаж которых прерывался в связи с родами и уходом за ребенком.

В 2019 году также изменится необходимый для получения пенсионных выплат стаж: он составит 22 года. С 2013 года этот срок, изначально составлявший 15 лет, начал увеличиваться на один год с тем, чтобы к 2022 году достичь 25 лет.

В новом году изменятся требования для добровольного досрочного выхода на пенсию: возраст будет увеличен до 63 лет и 8 месяцев. С 2027 года работники будут иметь возможность выйти на пенсию с 65 лет. Необходимый стаж составит 35 лет, и за каждый квартал, которого будет не хватать до официального возраста выхода на пенсию, из положенной работнику выплаты (100% пенсии) будет вычитаться от 2% базовой пенсионной ставки, когда стаж работника составляет менее 38,5 лет, до 1,625% от базовой пенсионной ставки, если стаж превышает 44,5 года.

Если досрочный выход на пенсию является вынужденным, он может состояться на четыре года раньше официального возраста: в 61 год и 8 месяцев в 2019 году. Для этого необходимо иметь минимум 33 года стажа. Вычеты в том случае составят от 1,875% базовой пенсионной ставки за каждый квартал, если стаж работника меньше 38,5 лет, до 1,5% в случае, если он проработал более 44,5 лет.

Закон об актуализации и модернизации системы социального обеспечения в Испании был согласован правительством Сапатеро с организациями CEOE и Cepyme, а также профсоюзами CC.OO. и UGT в феврале 2011 года. Закон был окончательно принят в августе 2011-го, когда вступили в силу некоторые из его положений. В 2012-м были запущены новые меры. Время самой сложной реформы настало 1 января 2013 года (уже при правительстве Рахоя), когда был повышен пенсионный возраст.

Как это уже произошло в 2018-м, в следующем году размер пенсионных выплат вырастет вместе с индексом потребительских цен (ИПЦ), что прописано в законе о пенсиях, действующем последние пять лет. В 2018 году первоначально предполагалось повысить пенсии на 0,25%, однако в итоге было принято решение о прибавке 3% – для минимальных пенсий и 1,6% – для остальных.