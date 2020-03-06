С 2007 года цены на жилую недвижимость в Испании снизились на 33%

Пятница, 06 Март 2020 Испания Испания

С 2007 года цены на жилую недвижимость в Испании снизились на 33%

Компания Tinsa опубликовала отчёт о состоянии рынка жилья Испании в феврале 2020 года.

По данным компании Tinsa, в феврале 2020 года цены на жильё в Испании поднялись на 2,4%, а на Средиземноморском побережье страны – увеличились на 1,4% в годовом исчислении, пишет Murcia Today.

Получается, что с момента «дна» рынка в феврале 2015 года цены на жилую недвижимость выросли на 16,6%. Но они остаются на 33,1% ниже пикового показателя в конце 2007 года, пишет prian.ru.

За последние четыре года цены на жильё в региональных столицах и крупных городах Испании увеличились на 27%, на Балеарских и Канарских островах – на 27,5%, на Средиземноморском побережье – на 15,2%, в областях метрополий – на 12,9%, в других муниципалитетах – на 5,6%.

В феврале 2020 больше всего в годовом исчислении подорожало жильё на Канарских и Балеарских островах (+7,6%). Следом идут региональные столицы и другие крупные города (+3,3%), области метрополий (+0,9%) и другие муниципалитеты (+0,6%).

По самым актуальным данным на декабрь 2019 года, покупательская активность увеличилась на 2,8% в годовом исчислении. Однако за весь прошедший год она упала на 2,7%.

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