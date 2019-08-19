С 2010 года в Испании пропали более 12 тысяч человек

Понедельник, 19 Август 2019 Испания Испания

С 2010 года в Испании пропали более 12 тысяч человек

С 2010 года в Испании зарегистрировано 176 063 обращения в связи с пропажей людей, сообщает Национальный поисковый центр.

12 330 человек так и не нашли. От года к году печальная статистика только растет.

В 50% случаев пропадают дети. И если в 2016 году было зарегистрировано 438 обращения в связи с исчезновением несовершеннолетних, но в 2018 году это число выросло до 6 602, пишет noticia.ru.

Для успешного поиска важно как можно скорее обратиться за помощью. В случае пропажи ребенка следует немедленно сообщить по номеру 116000. Также можно использовать Whatsapp: 744461932.

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