С 2010 года в Испании пропали более 12 тысяч человек
С 2010 года в Испании зарегистрировано 176 063 обращения в связи с пропажей людей, сообщает Национальный поисковый центр.
12 330 человек так и не нашли. От года к году печальная статистика только растет.
В 50% случаев пропадают дети. И если в 2016 году было зарегистрировано 438 обращения в связи с исчезновением несовершеннолетних, но в 2018 году это число выросло до 6 602, пишет noticia.ru.
Для успешного поиска важно как можно скорее обратиться за помощью. В случае пропажи ребенка следует немедленно сообщить по номеру 116000. Также можно использовать Whatsapp: 744461932.