С 2021 года в Испании запретят пластиковую посуду и палочки для ушей

С помощью этих мер ЕС стремится сократить пластиковое загрязнение и количество мусора в море.

В Еврокомиссии указывают на то, что предметы из пластика, перечисленные в проекте документа, составляют 70% пластиковых отходов, загрязняющих воду и пляжи на территории сообщества. Под запретом также окажутся изделия из оксобиоразлагаемого пластика, который используется как альтернативный материал, однако содержит вредные для экологии вещества, пишет noticia.ru.

Как отмечают в Совете ЕС, загрязнение мирового океана представляет собой одну из насущных глобальных проблем, которая постоянно наращивает обороты. По оценкам ведомства, если темпы роста не изменятся, к 2050 году общая масса пластика в океане будет превышать общую массу рыбы.

Документ еще должен получить одобрение Европейского парламента и Совета ЕС. Тем не менее, отмечается, что к соглашению пришли сравнительно быстро, так как предложение было представлено Еврокомиссией в мае 2018 года.

Пластик планируется заменить альтернативными материалами, которые не наносят вреда окружающей среде.

В дополнение к запрету для стран-членов Евросоюза будут поставлены цели по сокращению использования пластика. Также планируется установить требование о том, чтобы не менее 30% пластиковых бутылок изготавливали из перерабатываемого пластика.