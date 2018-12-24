С 2021 года в Испании запретят пластиковую посуду и палочки для ушей

Понедельник, 24 Декабрь 2018 Испания Испания

С 2021 года в Испании запретят пластиковую посуду и палочки для ушей

Институты Европейского союза пришли к соглашению о введении запрета с 2021 года на использование одноразовой пластиковой посуды.

С помощью этих мер ЕС стремится сократить пластиковое загрязнение и количество мусора в море.

В Еврокомиссии указывают на то, что предметы из пластика, перечисленные в проекте документа, составляют 70% пластиковых отходов, загрязняющих воду и пляжи на территории сообщества. Под запретом также окажутся изделия из оксобиоразлагаемого пластика, который используется как альтернативный материал, однако содержит вредные для экологии вещества, пишет noticia.ru.

Как отмечают в Совете ЕС, загрязнение мирового океана представляет собой одну из насущных глобальных проблем, которая постоянно наращивает обороты. По оценкам ведомства, если темпы роста не изменятся, к 2050 году общая масса пластика в океане будет превышать общую массу рыбы.

Документ еще должен получить одобрение Европейского парламента и Совета ЕС. Тем не менее, отмечается, что к соглашению пришли сравнительно быстро, так как предложение было представлено Еврокомиссией в мае 2018 года.

Пластик планируется заменить альтернативными материалами, которые не наносят вреда окружающей среде.

В дополнение к запрету для стран-членов Евросоюза будут поставлены цели по сокращению использования пластика. Также планируется установить требование о том, чтобы не менее 30% пластиковых бутылок изготавливали из перерабатываемого пластика.

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья