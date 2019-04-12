С каждым годом все меньше людей в Испании получают права

Речь идет, прежде всего, о возрастной категории 18–20 лет: в 2017 году водительское удостоверение типа В получили 195 072 молодых человека данной возрастной группы.

Статистика Управления дорожного движения Испании (DGT) ведется с 1998 года, и еще никогда число прав, выданных молодым людям в возрасте от 18 до 20 лет, не опускалось ниже 200 000. При этом рекорд был побит в 2007 году, когда права категории В получили 325 114 человек. В последнее же десятилетие наблюдается тенденция к спаду. В возрастной категории от 21 до 24 лет также регистрируется спад, тогда как в группе 25– 29 лет заметен небольшой рост в последние годы.

Если говорить о тенденции в целом, за последнее десятилетие количество людей, получивших водительские права, упало почти в два раза: с 828 949 в 2006 году до 424 625 – в 2017-м. Тем не менее экспертов больше волнует снижение интереса к получению прав на вождение автомобиля именно среди молодых людей. По их мнению, это говорит об изменении общей парадигмы мобильности, пишет espanarusa.com.

Однако есть и другие причины, среди которых главная – отсутствие финансовых возможностей. Многие молодые люди признаются, что их родители не в состоянии оплатить им занятия в автошколе. По данным Национальной конфедерации автошкол, получение водительского удостоверения в Испании обходится в среднем в €600. При этом, по информации испанской Организации потребителей и пользователей, три из четырех испанских семей испытывают трудности с деньгами, едва дотягивая до конца месяца, и покупательная способность испанцев до сих пор не достигла предкризисного уровня.

Еще одна объективная причина – снижение уровня рождаемости, однако она не имеет решающего значения. Например, в 1999 году родилось почти такое же количество детей, как и в 1989-м (около 400 000), при этом в 2007-м, то есть в год, когда рожденным в 1989 исполнилось 18 лет, водительское удостоверение получили 325 000 молодых людей в возрастной категории от 18 до 20, а в 2017-м, когда совершеннолетия достигли рожденные в 1999-м, на права сдали менее 200 000 этой возрастной группы.

В качестве следующей важной причины отказа молодых людей от получения водительского удостоверения эксперты называют развитие альтернативного и общественного транспорта. С каждым годом все больше молодых людей задумываются о заботе об окружающей среде и отдают предпочтение, к примеру, велосипеду. Те из них, что живут в мегаполисах, пользуются услугами общественного транспорта. Сами молодые люди признают, что предпочитают вечеринки и новые вещи, а не получение водительских прав, тем более если на данный момент нет никаких перспектив для покупки автомобиля.

Специалисты Дорожной службы добавляют, что, несмотря на отсутствие официальной статистики, по их сведениям, в крупных городах, где общественный транспорт развит очень хорошо, водительские права получает меньше людей, чем в сельских зонах и небольших городках, где сеть общественного транспорта функционирует довольно плохо, и без автомобиля порой не обойтись.

По данным вице-президента по вопросам образования и обучения в области дорожного движения DGT, система передвижения постепенно меняется: люди выбирают более энергоэффективные и экологичные способы, позволяющие заботиться об окружающей среде. Данная тенденция наблюдается не только в Испании, но и в других странах Европы, а также в США.

Стоит также отметить, что число выданных прав на вождение мотоциклов и мопедов также упало по сравнению с 2007 годом, однако не так заметно, как в случае с правами категории В.