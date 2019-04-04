С конца апреля в Испании начнет ходить "винный поезд"

Программа совмещает поездку по железной дороге с энотуризмом на винодельнях провинции.

Поезд будет ходить из Мадрида по субботам раз в месяц и по праздничным дням. В расписании предусмотрены туры 27 апреля, 2 и 25 мая, 29 июня, 25 и 27 июля, 31 августа, 28 сентября, 12 октября, 9 и 30 ноября, а также 6 декабря, пишет noticia.ru.

Туристические рейсы будут выполняться на поезде Avant. Отправление из Мадрида – в 10:15, из Вальядолида – в 20:35. Программа предполагает возвращение в испанскую столицу тот же день, но также имеется возможность перенести выезд на следующий день.

Клиенты, забронировавшие тур, получат не только доступ к культурной, туристической и гастрономической программе, но и специальную скидку на билет на поезд. Тур включает также перемещение на автобусе к винодельням, посещение самих виноделен и достопримечательностей, дегустации и обед.