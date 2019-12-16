С приближением Нового года в Испании участились кражи хамона

В это время цены на на хамон вырастают. Цена окорока может варьироваться от 400 до 600 евро, что делает этот продукт привлекательным для воров.

Так, в Андалусии Гражданская гвардия расследует целую серию краж. За месяц преступникам удалось похитить 130 окороков из магазинов в муниципалитетах Ла-Пальма-дель-Кондадо, Альмонте и Санта-Олалья-де-Гала, пишет noticia.ru.

Сотрудники правоохранительных органов говорят, что на кражах хамона специализируется отдельные банды. А украденный хамон потом продаётся на чёрном рынке.