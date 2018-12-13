Салли Поттер снимет в Испании фильм с Бардемом и Хайек

По информации издания Deadline, работа над кинолентой уже началась, а съемки будут проходить в Испании и США.

Актерский состав фильма, у которого пока нет названия, также включает Эль Фэннинг, Криса Рока и Лору Линни. Фильм расскажет о 24 часах из жизни отца и дочери, роли которых исполнят Бардем и Фэннинг. Сюжет погрузит зрителя в параллельные жизни главного героя, которые протекают в разных точках планеты: от Мексики до Греции, пишет noticia.ru.

Поттер получила известность, благодаря фильму «Орландо» (1992), а в прошлом году вышла ее картина «Вечеринка».