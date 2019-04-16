Самая дорогая аренда в Испании

Об этом сообщает портал Idealista.

Дом постройки 2006 года стоит на первой линии в районе Río Leal-Los Monteros в Марбелье. Площадь - 1440 квадратных метров. В нем - 6 просторных спален и множество других помещений. Есть бассейн с подогревом, сауна, турецкая баня, тренажерный зал, зона барбекю, несколько террас, тропический сад. И главное - прямой выход к морю, пишет noticia.ru.

На втором месте в рейтинге самых дорогих объектов - особняк в центре Мадрида, который сдается за 90 тысяч евро в месяц. На третьем - вилла в Марбелье за 42 тысячи.