Самая модная в Испании марка автомобиля – Hyundai

Вторник, 12 Февраль 2019 Испания Испания

Самая модная в Испании марка автомобиля – Hyundai

На прошлой неделе компания Hyundai España представила в Валенсии результаты продаж машин корейской марки в Испании за 2018 год.

Генеральный директор фирмы Леопольдо Сатрустеги сообщил, что Hyundai стала одной из самой модной марок на испанском рынке. За год здесь было продано 64 573 автомобилей, и компания вошла в топ-10 автопроизводителей, заняв в престижном рейтинге девятое место, а в декабре оказавшись даже на пятом: в последний месяц года было продано 6200 машин.

В целом по Испании почти 45 000 автомобилей было продано частным покупателям, 11 700 – предприятиям и 8000 – компаниям по аренде машин. Все эти цифры означают, что популярность марки в Испании выросла на 17% по сравнению с 2017 годом, пишет espanarusa.com.

В самой Валенсии за год было продано около 3000 автомобилей, что означает рост продаж на 30,5% по сравнению с 2017 годом. А по сравнению  с 2013-м продажи Hyundai удвоились. Самой популярной моделью Hyundai в Испании по-прежнему остается Tucson – за год было продано более 18 000 автомобилей, за ней следуют модели i20 и i30. На четвертом месте стоит Kona, номинированная на «Автомобиль года», а на пятом  – Ioniq, за год было продано 5000 машин этой модели.

В 2019 году Hyundai планирует увеличить рост продаж на 5,2% и довести число проданных автомоибилей до 68 000.

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