Самое «инстаграмное» поле подсолнухов в Испании

Одна из самых высоких скал на планете Risco de Faneque и природный парк Macizo de Tamadaba с первобытным лесом канарской сосны.

Вот в такой атмосфере в Barranco De Guayedra в муниципалитете Agaete выращивает подсолнухи Фернандо Наварро, владелец фермы и загородного комплекса Finca Redondo de Guayedra.

Его владения прославились в Инстаграм благодаря красоте около 3500 квадратных метров полей, усеянных подсолнухами, которые растут в идеальном для них климате. Здесь почти всегда весна. «Утром они смотрят на ущелье, над которым встает солнце, а вечером – на море, куда оно садится», - рассказывает Фернандо Наварро. Теперь сюда каждые выходные стекаются многочисленные гости: как местные жители, так и путешественники. Многие из них ждут своей очереди, чтобы поймать удачный кадр без присутствия других людей. Это место привлекает также и фотографов международных журналов, таких как Vogue или Elle. «На острове Гран-Канария есть и другие поля подсолнухов, но про них никто не знает», - отмечает хозяин фермы.

Эксперты отмечают, что для нормального функционирования таких экосистем необходимо, чтобы пчел стало намного больше. Испания может похвастаться званием одной из стран с наибольшим количеством ульев (их насчитывается 2,4 миллиона). Поэтому выращивание подсолнухов в Barranco De Guayedra является еще и частью проекта по экотуризму, реализация которого началась восемь лет назад, пишет espanarusa.com.

Именно пчелы отвечают за то, чтобы оживить поле подсолнухов, опыляя его ежедневно. Благодаря проекту фермы Finca Redondo de Guayedra удалось привлечь в эту зону большое количество канарских пчел, а также двадцать видов островных птиц.

«Мы считаем, что эта модель, которая уже экспортируется в другие зоны острова, способна помочь развитию устойчивого вида туризма, а также восстановлению флоры и фауны территории острова», - объясняет Фернандо Наварро. Проекты по восстановлению лесов в этом районе проводятся с 2012 года в рамках Соглашения об управлении лесами, подписанного местными управляющими органами. Сама ферма была награждена специальной премией Premio Observatorio del Paisaje.