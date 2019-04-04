Самое продаваемое лекарство в Испании

Четверг, 04 Апрель 2019 Испания Испания

Самое продаваемое лекарство в Испании

Самым продаваемым в Испании лекарством по итогам прошлого года стал Nolotil.

По данным исследования, проведенного Испанским агентством медикаментов и санитарных продуктов (Aemps), самым продаваемым в аптеках Испании лекарством по итогам 2018 года стал Nolotil – пользующееся большой популярностью обезболивающее средство, которое применяется при острой боли, в послеоперационном периоде или при последствиях травм. Другие случаи его применения: колики, боли при опухолях, плохое самочувствие при высокой температуре, когда не помогают другие жаропонижающие средства.

Однако данный препарат содержит в качестве активного вещества метамизол (дипирон), из-за чего должен продаваться по рецепту и приниматься под наблюдением лечащего врача. Он имеет целый ряд побочных эффектов, и Министерство здравоохранения Испании даже рекомендовало не продавать его иностранным туристам после того, как были зафиксированы серьезные последствия употребления «Нолотила» британскими туристами – в частности, тяжелые формы гранулоцитоза. Пусть и крайне редко, но он способен вызывать даже смертельный исход, причины которого до сих пор неизвестны, но, согласно мнению большинства специалистов, носят иммунологический характер, пишет espanarusa.com.

За последнее десятилетие употребление «Нолотила» в Испании увеличилось в два раза, хотя нужно принимать во внимание, что он продается под разными названиями: Algi-Mabo, Metalgial, Metamizol EFG и Buscapina Compositum. Руководство Aemps призывает врачей выписывать Nolotil и его аналоги для употребления максимум в течение недели, в случае необходимости более длительного лечения периодически проводить анализ крови, наблюдать за реакцией пациента, в особенности – пожилого возраста, избегать применения при наличии в прошлом любых осложнений. В свою очередь, фармацевтам не рекомендуется продавать это лекарство тем пациентам, которые находятся в поездке или часто меняют свое местопребывание.

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