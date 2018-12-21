Самое выгодное направление для инвестиций в 2018 году в Испании

Сектор недвижимости постепенно возвращается в лидеры по рентабельности инвестиций после продолжительного периода спада, превращаясь в одно из самых выгодных направлений для инвестиций.

Эксперты в один голос заявляют, что многие финансовые направления придут к концу 2018 года с потерями: начиная от фондовой биржи (если не брать во внимание отдельные исключения на новых рынках) и ценных бумаг с фиксированным доходом (в связи с исчезновением стимулов центральных банков) и заканчивая такими активами, как золото, которые в обычное время остаются непоколебимыми. Криптовалюты, в начале года обещавшие высокую рентабельность тем, кто готов был принять на себя определенные риски, постепенно также начали «сдуваться»: так, самая знаменитая из них – биткоин – потеряла за этот год четвертую часть своей стоимости, пишет espanarusa.com.

Испанский сектор недвижимости, напротив, радует своим стремительным развитием. Рентабельность в данном секторе за 2018 год выросла на 6,2%, согласно индексу стоимости недвижимости, разработанному Национальным институтом статистики Испании. Последний анализ был проведен в конце третьего квартала этого года, и пока не хватает данных за последние три месяца, однако, по всем прогнозам, снижения не предвидится, и сектор недвижимости продолжит набирать обороты

Повышение стоимости жилья за этот год было особенно заметно в Мадриде (+9,7%) и в Каталонии (+7,5%). Вторичная недвижимость подорожала сильнее первичной (+10,1% в Мадриде). В среднегодовом исчислении за три первых квартала 2018 года был зарегистрирован рост, которого не наблюдалось с 2007-го.

Как объясняет Беатрис Торибио, директор по вопросам исследований Fotocasa, в настоящее время темп роста цен приближается к показателям времен бума на рынке недвижимости, однако стоимость жилья остается на уровне 2012–2013 годов.